Продолжите фразы: lt;lt;Своиgt;gt; отличаются от lt;lt;Чужихgt;gt; ..., lt;lt; lt;lt;К инымgt;gt; лучше относится...gt;gt;
Обществознание
Продолжите фразы: lt;lt;Своиgt;gt; отличаются от lt;lt;Чужихgt;gt; ..., lt;lt; lt;lt;К инымgt;gt; лучше относится...gt;gt;
Ответ(ы):
Гость:
1)Свои отличаются от чужих манерой поведения,общения и т.д. 2) К иным лучше относиться,также,как и к своим.
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