Продолжите ряды рифмующихся местоимений Мой-какой Мы Наш Кто Сколько Где ??уда Кто-нибудь Кое-кто
Русский язык
Продолжите ряды рифмующихся местоимений Мой-какой Мы Наш Кто Сколько Где ??уда Кто-нибудь Кое-кто
Ответ(ы) на вопрос:
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Мы- Вы Наш-Ваш Кто-Что Сколько- Столько Где - Нигде Куда-Когда Кто-нибудь-что-нибудь Кое-что- ничто
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