Продолжите сказку. Придумайте 5-6 предложений с приставками "при и "пре". ПРЕкрасным вечером Василисе ПРЕмудрой ПРИснился ПРИчудливый сон. ПРЕзабавные и ПРЕхорошенькие зайчата скакали вПРИпрыжку по поляне. Вдруг солце закрыла ...

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Продолжите сказку. Придумайте 5-6 предложений с приставками "при и "пре". ПРЕкрасным вечером Василисе ПРЕмудрой ПРИснился ПРИчудливый сон. ПРЕзабавные и ПРЕхорошенькие зайчата скакали вПРИпрыжку по поляне. Вдруг солце закрыла ПРЕогромная туча. Это ПРИлетел злой-ПРЕзлой Змей Горыныч. ПРИземлился он, ПРИсел на травку и ПРИзадумался. ПРИказал ему Кащей Василису ПРЕмудрую найти, ПРИпугнуть, к нему ПРИвести. Но возникли на пути Змея Горыныча неПРЕодолимые ПРЕпятствия.

Автор: Гость