Продолжительность дня с 7 октября до 12 ноября уменьшилась на 1000 часа и стала равно?? 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября

Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 12 ноября уменьшилась на 1000 часа и стала равно?? 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-3=8 X=8+3 X=11 Ответ: продолжительность дня 7 октября 11 часов
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