Продолжительность дня с 7 октября до 12 ноября уменьшилась на 1000 часа и стала равно?? 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября

Математика

Продолжительность дня с 7 октября до 12 ноября уменьшилась на 1000 часа и стала равно?? 8 часов Какой была продолжительность дня 7 октября

Автор: Гость