Продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет 3/5 продолжительности жизни зайца. Сколько лет может жить заяц?

Математика

Продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет 3/5 продолжительности жизни зайца. Сколько лет может жить заяц?

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