Продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет 3/5 продолжительности жизни зайца. Сколько лет может жить заяц?
Математика
Продолжительность жизни белки 6 лет,что составляет 3/5 продолжительности жизни зайца. Сколько лет может жить заяц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:3*5=10 Ответ:10 лет может жить заяц
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