Продолжительность жизни хвои если 9 лет а продолжительность жизни хвои сосны1/3 жи??ни хвои если Сколько лет живет хвоч сосны

Математика

Продолжительность жизни хвои если 9 лет а продолжительность жизни хвои сосны1/3 жи??ни хвои если Сколько лет живет хвоч сосны

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