Продолжительность жизни хвои если 9 лет а продолжительность жизни хвои сосны1/3 жи??ни хвои если Сколько лет живет хвоч сосны
Математика
Продолжительность жизни хвои если 9 лет а продолжительность жизни хвои сосны1/3 жи??ни хвои если Сколько лет живет хвоч сосны
Ответ(ы):
Гость:
9/3=3 года 3*1=3года ответ: продолжительность жизни 3 года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Срочно Електричний опір проводу довжиною 200 м із площею поперечного перерізу 5 мм2 дорівнює 16 Ом. Яким є питомий опір сплаву, з якого виготовле...
Химия
Каков выход этилового спирта в процентах от теоретически возможного, если на 5 т к??ртофеля, содержащего 20% крахмала, было получено 450 л 95%-го э...