Продолжити мини сочинение

Гость: Гость:

Все оказались на луне.Сначало никто не понял что произошло,но потом спустя нескольки секунд они увидели необычную красоту. "Ого! - не смог сдержать своего удивления и я. Только что была красивая вспышка на лунной поверхности,этого на Земле не увидешь. Ещё там ходили какие то не понятные человечки,подойдя ближе мы увидели инопланетян. Мы с ними познакомились и подарили им волшебное зернышко.Они его посадили,теперь будим ждать когда вырастет дерево,чтобы вернуться назад на Землю. КАК ТО ТАК