Продумайте пожалуйста обратную задачу по информатике, Тема содержательный подход. Срочно!!!!!
Разное
Продумайте пожалуйста обратную задачу по информатике, Тема содержательный подход. Срочно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
За четверть ученик получил 100 оценок. Сообщение о том, что он получил четверку, несет 2 бита информации. Сколько четверок ученик получил за четверть?
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