Проехал 160 километров со скоростью 80 километров час Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист если его скорость составляет одну четвертую скорости мотоциклиста

Математика
Проехал 160 километров со скоростью 80 километров час Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист если его скорость составляет одну четвертую скорости мотоциклиста
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Гость:
Решение: 160:80=2 80:4=20 20*2=40 Ответ: 40
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