Проект"мой класс моя школа"Что там нужно писать?

Другие предметы
Проект"мой класс моя школа"Что там нужно писать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши сочинение на эту тему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколькими способами можно разделить 12 человек на разные пары помогите если знает??!!
Ответить
Математика
С ДВУХ ЯБЛОНЬ САДОВНИК СОБРАЛ 65 КГ ЯБЛОК ПРИЧЁМ С ОДНОЙ ЯБЛОНИ ОН СОБРАЛ НА 17 КГ МЕ??ЬШЕ ЧЕМ СО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ЯБЛОК ОН СОБРАЛ С КАЖ...
Ответить
Физика
О какой физической величине говорится в пословице наша изба неравного тепла: на п??чи тепло, на полу холодно? 1 удельная теплоемкость 2 количес...
Ответить
Биология
Клетки покровный ткани расположены :внутри стебля, внутри корня, в кожице листа, н??т верного ответа
Ответить
Математика
В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части
Ответить