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Проект родной город или село
Проект родной город или село
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План: 1. Дата основания 2.Кто основал 3.Основные моменты истории 4.Достопримечательности
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