Проект зимняя страничка 3 класс ,снег,снежинка,холод,иней,снеговик,мороз,дед мороз,снегопад,лёд,снегурочка,снежная баба,рождество,метель,гололёд,сугроб,хлопья,снега.
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Проект зимняя страничка 3 класс ,снег,снежинка,холод,иней,снеговик,мороз,дед мороз,снегопад,лёд,снегурочка,снежная баба,рождество,метель,гололёд,сугроб,хлопья,снега.
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Проект "Зимняя страничка" Зима - самое лучшее время года. (зимнее фото) Можно кататься на лыжах, коньках и санках.(фото , где занимаешься спортом зимой) СНЕЖИНКА Светло-пушистая, Снежинка белая, Какая чистая, Какая смелая! Дорогой бурною Легко проносится, Не в высь лазурную, На землю просится. Лазурь чудесную Она покинула, Себя в безвестную Страну низринула. В лучах блистающих Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих Сохранно-белая. Под ветром веющим Дрожит, взметается, На нем, лелеющем, Светло качается. Его качелями Она утешена, С его метелями Крутится бешено. Но вот кончается Дорога дальняя, Земли касается, Звезда кристальная. Лежит пушистая, Снежинка смелая. Какая чистая, Какая белая! (фото снежинки) Мы с папой мамой зимой ходим в лес и жарим сосиски.(фото зимнего леса) Папа обожает зиму! (фото папы) Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег. (подходящее фото) Мне очень нравится это время года! P.S. Я считаю, что для 3 класса нормально.
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