Профессионализмы к слову тренер

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Профессионализмы к слову тренер
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Гость:
Мяч,клюшка,шайба,гантели,тренажер,штанга,Юочки,резиновая шапочка
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