Профессор задал Королеве из мультфильма " 12 месяцев" задачу . Узнай какие цифры спрятались за буквами( в обоих выражения с одинаковыми буквами спрятались одинаковые цифры) КН+ТН=ТНН КТ+ТК=ТТН как понять?

Математика

Профессор задал Королеве из мультфильма " 12 месяцев" задачу . Узнай какие цифры спрятались за буквами( в обоих выражения с одинаковыми буквами спрятались одинаковые цифры) КН+ТН=ТНН КТ+ТК=ТТН как понять?

Автор: Гость