Профессор задал Королеве из мультфильма " 12 месяцев" задачу . Узнай какие цифры спрятались за буквами( в обоих выражения с одинаковыми буквами спрятались одинаковые цифры) КН+ТН=ТНН КТ+ТК=ТТН как понять?
Математика
Профессор задал Королеве из мультфильма " 12 месяцев" задачу . Узнай какие цифры спрятались за буквами( в обоих выражения с одинаковыми буквами спрятались одинаковые цифры) КН+ТН=ТНН КТ+ТК=ТТН как понять?
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