Проявить воображение, появится на горизонте, рассказать о рекорде, объявить благодарность, пришли на берег, профессия тренера, корзина с растениями, разжечь костёр, объектив фотоаппарата, оберегать здоровье. .Укажи главные и з...

Гость: Гость:

Проявить (что?) воображение (В.п.), появится (где?) на горизонте (П.п.), рассказать (о чём?) о рекорде (П.п.), объявить (что?) благодарность (В.п.), пришли (куда?) на берег (В.п.), профессия (кого? какая?) тренера (Р.п.), корзина (с чем?) с растениями (Т.п.), разжечь (что?) костёр (В.п.), объектив (чего?)фотоаппарата (Р.п.), оберегать (что?) здоровье (В.п.). пошёл - [ п а ш о л ] - 5 б, 5 зв. п- [ п ] - согл., тв. парный, глух. парный о- [ а ] - гласный, безудар. ш- [ ш ] - согл., тв. непарный, глухой парный ё- [ о ] - гласный, ударный л- [ л ] - согл., тв. парный, звонкий непарный