Проиллюстрируйте примерами исторические чередования согласных звуков (по одному примеру): СК//Щ, В//ВЛ, СТ//Щ, Г//Ж, Т//Ч//Щ, К//Ц//Ч, Д//Ж//ЖД, С//Ш, З//Ж
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Проиллюстрируйте примерами исторические чередования согласных звуков (по одному примеру): СК//Щ, В//ВЛ, СТ//Щ, Г//Ж, Т//Ч//Щ, К//Ц//Ч, Д//Ж//ЖД, С//Ш, З//Ж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плеск - плещется, слава-прославлять, простить-прощение, друг-дружить, свет-свеча-освещение, облик-лицо-личный, трудиться-тружусь-утруждаться, лес-леший, подружка-друзья
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