Происхождение магнитный железняк и его применение

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Происхождение магнитный железняк и его применение
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Гость:
Железняк используется в лаве магнитным притяжением. примение просты и циничные.
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