Происхождение слова шедевр
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Происхождение слова шедевр
Ответ(ы):
Гость:
Слово является заимствованием, пришло в XVIII века из французского языка, в котором словосочетание chef d’uvre — "труд, достойный мастера" (буквально — "главное произведение") слилось в русском языке в одно слово. (франц. uvre - "произведение, труд").
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