Произнеси данные слова ниже, поставь в них знак ударения над ударными гласными. Завидно, ожил, искра, кладовая, камбала.
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Произнеси данные слова ниже, поставь в них знак ударения над ударными гласными. Завидно, ожил, искра, кладовая, камбала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗавИдно, Ожил, Искра, кладовАя, кАмбала
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