Произнеси данные слова ниже, поставь в них знак ударения над ударными гласными. Завидно, ожил, искра, кладовая, камбала.

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Произнеси данные слова ниже, поставь в них знак ударения над ударными гласными. Завидно, ожил, искра, кладовая, камбала.

Автор: Гость