произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной буквой. укажи в скобках обозначение этого звука. [ ] Аист, марка, мяч. [ ] Осень, стол, клен.[ ] Лук, стол, утка. [ ] Аист,ива, вишня.[ ] Мыло, мысль, ципленок. [ ] Эхо, поэт, мел.

Клен пишем букву е а произносим звук о ,утка пишем букву т а произносим звук д , вишня пишем букву я а произносим звук а ,ципленок пишем букву е а произносим звук о.