Произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной б??квой укажи в скобках обозначения этого звука Аист,марка, мяч
Русский язык
Произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной б??квой укажи в скобках обозначения этого звука Аист,марка, мяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аист (а), мАрка (а), мЯч (а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость 1-ого 58 км\ч. А 2-ого на 4 больше. Через 4 часа расстояние было равно 158 км. Какое расстояние м...
Английский язык
Вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышались по английски,и перевод!!!!! помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!
Математика
Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600
Українська мова
Русский язык