Произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной б??квой укажи в скобках обозначения этого звука Аист,марка, мяч

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Произнеси слова каждого ряда и послушай какой звук обозначен каждой выделенной б??квой укажи в скобках обозначения этого звука Аист,марка, мяч
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Гость:
Аист (а), мАрка (а), мЯч (а)
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