Произношение названия какой из этих станций Московского метро изменилось к концу 90-х годов из за одной особенности русской орографии? (А) Красносельская (б) Пионерская в) Алексеевская г) Планерная д) Новокузнецкая.

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Произношение названия какой из этих станций Московского метро изменилось к концу 90-х годов из за одной особенности русской орографии? (А) Красносельская (б) Пионерская в) Алексеевская г) Планерная д) Новокузнецкая.

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