Произведение А С Пушкина Руслан и Людмила сообщение

В поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" рассказыватся о борьбе Руслана с его соперниками. Во-первых, у Руслана было четыре соперника: Рогдай, Фарлаф, Ратмир и самый его тяжелый соперник - Черномор. Во-вторых, они боролись за Людмилу, потому что каждый из них хотел завладеть Людмилой. Руслан - это воин смелый, никем не удержимый. У него были белые волосы и светлая душа. Носил он блестящие латы, чтобы показать свою доблесть и богатство. Рогдай - это тоже воин смелый, мечом удаливший все преграды и сложности. Носил затертые латы, потому что он всегда бывал в битвах. Фарлаф - трусишка, подлый и жирный пьяница. Он никогда не пропускал пиры бояр и царей. Ратмир - хитрый хазарский князь с переменчивым характером и мнением. Черномор - маленький и хитрый коротышка, который завладел Людмилой. К тому же он был колдуном. Вся его сила заключалась в бороде. Битва Рогдая с Русланом произошла на берегах Днепра. Рогдай быстро переменил свою позицию и решил убить своего главного соперника - Руслана. вот из-за чего произошла битва на берегах Днепра. Черномор - злой волшебник. Он не хотел отдавать Людмилу Руслану, поэтому они встретились в жестокой битве. Черномор носил Руслана по небу три дня и три ночи, после чего Руслану удалось освободить Людмилу из плена. Подлость Фарлафа заключалась в том, что он подъехал к спящему Руслану и пронзил его копьем насквозь, после чего Фарлаф привез украденную им Людмилу в Киев. Я считаю, что Руслану удалось победить своих врагов за счет силы воли и терпения. Он не остановился даже перед самыми трудными обстоятельствами.