Произведение чисел 3 и 7 уменьшить на 16
Математика
Произведение чисел 3 и 7 уменьшить на 16
Ответ(ы):
Гость:
(3×7)-16=21-16=5 как то так
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