Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .
Разное
Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 4 и 9 ибо 4*9=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите нап...
Разное
Разное
Разное
Потянетли мафия 3на слабом компе комплектующие- прцесор 3 ядра Виде карта на 1 гиг. 8 Г ОПЕРАТИВКА БЛОК ПИТАНИЯ 400 ВАТ
Разное
Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть...