Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .

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Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .

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