Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .

Разное
Произведение и частное двух чисел равны 36.Какие эточисла?Ответь. 4 и9, 36 и 0, 32 и 2, 32 и 1 .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 4 и 9 ибо 4*9=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
"Любовь - начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек." помогите нап...
Ответить
Разное
Даны векторы A (2 -6) и B (-6 2) найдите координаты вектора C=5а-б решите пожалуйста
Ответить
Разное
Рассуждение. чем полезны дождевые черви
Ответить
Разное
Результат Запиши в дециметрах и сантиметрах. 5дм-20см+48см; 70см-3дм+47см; 6см*9; 8см*9.
Ответить
Разное
Перевод на русский shool rules
Ответить
Разное
Как будет на английском " Я не умею петь"
Ответить
Разное
Потянетли мафия 3на слабом компе комплектующие- прцесор 3 ядра Виде карта на 1 гиг. 8 Г ОПЕРАТИВКА БЛОК ПИТАНИЯ 400 ВАТ
Ответить
Разное
Выпишите слова с приставками к каждому из них найдите и выпишите однокоренное слово без приставки выбежали игра присесть смех поиграть бежать сесть...
Ответить
Разное
Выпишите термины характеризующие процесс реформации?
Ответить
Разное
Груш собрали на 124 кг меньше, чем яблок. Яблок собрали в 3 раза больше, чем груш. Сколько собрали груш?Определить вид задачи.Выделить условие и тр...
Ответить