Произведение "Кот в сапогах" Автор. Название. Жанр. Главные герои. Какой герой понравился больше всех?Почему? Чем понравилось произведение.
Литература
Произведение "Кот в сапогах" Автор. Название. Жанр. Главные герои. Какой герой понравился больше всех?Почему? Чем понравилось произведение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор - Шарль Перро название - Кот в сапогах жанр - сказка главные герои - кот, младший сын мельника, король Все остальное делай самостоятельно - это твоя точка зрения
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