Произведение "Кот в сапогах" Автор. Название. Жанр. Главные герои. Какой герой понравился больше всех?Почему? Чем понравилось произведение.

Литература

Произведение "Кот в сапогах" Автор. Название. Жанр. Главные герои. Какой герой понравился больше всех?Почему? Чем понравилось произведение.

Автор: Гость