Произведение Жуль Верна "Таинственный Остров" вопросы: 1..Что помогло героям выжи??ь и остаться людьми в нечеловеческих условиях? 2.Какую роль в спасении инженера сыграл пес Топ? 3.Какие качества проявили колонисты на остров...
Литература
Произведение Жуль Верна "Таинственный Остров" вопросы: 1..Что помогло героям выжи??ь и остаться людьми в нечеловеческих условиях? 2.Какую роль в спасении инженера сыграл пес Топ? 3.Какие качества проявили колонисты на острове Линкольне? 4.Какое главное качество, по мнению Пенкрофа,помогло колонистам победить? помогите пожалуйста, очень нужно к завтрашнему
Ответ(ы):
Гость:
Нам тоже самое задали! Ты случаем не из 82?могу ответить токо на первый вопрос, потому что сама не знаю, перерыв весь интернет))). Я думаю что героям выжить и остаться людьми в нечеловеческих условиях помогает взаимопомощь и поддержка. Ведь когда четверо спасшихся обнаружили что нет пятого, то они не потеряли надежды что он жив, но когда надежды не осталось,то Наб пошел искать его, чтобы предать его тело земле. И именно потому, что люди думали не только о себе, Сайреса Смита нашли и спасли. Надеюсь хоть с чем то помогла, а по поводу остальных сама незнаю!!!;-)
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