Произведения какие писателей 19 века вы уже читали ? Назовите название , перескажите кратко сюжет.Прошу)

Гость: Гость:

Андерсен, ги де Мопассан грибоедов, гоголь(горе от ума), дюма, толстой (война и мир)А.Фет Ты прав. Одним воздушным очертаньем Я так мила. Весь бархат мой с его живым миганьем - Лишь два крыла. Не спрашивай: откуда появилась? Куда спешу? Здесь на цветок я легкий опустилась И вот - дышу. Надолго ли, без цели, без усилья, Дышать хочу? Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья И улечу.