Произведения русской портретной живописи в ХVll веке назывались... А) ликами В) об??азами С) парсунами D) изографами
История
Произведения русской портретной живописи в ХVll веке назывались... А) ликами В) об??азами С) парсунами D) изографами
Ответ(ы):
Гость:
Это и есть парсуны. Я уже это сделала
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