Произведи синтаксический разбор предложений. 1)Настаёт великое торжество весны! 2)Вы летите, птицы, несите на крыльях долгожданную весну.
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Произведи синтаксический разбор предложений. 1)Настаёт великое торжество весны! 2)Вы летите, птицы, несите на крыльях долгожданную весну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Повествовательное, восклицательное, простое, двусоставное, распространенное, утвердительное, полное. 2)Повествовательное, невосклицательное, сложное, двусоставное, распространенное, полное, утвердительное. Надеюсь, так.)
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