Произвести синтаксический разбор предложений: 1)Ряска почти сплошь накрыла заводи, и , рассекая её, медленно двигались по ней дикие утки. 2) Влажной дымкой трепетал по- утренн ему свежий ветерок.

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Произвести синтаксический разбор предложений: 1)Ряска почти сплошь накрыла заводи, и , рассекая её, медленно двигались по ней дикие утки. 2) Влажной дымкой трепетал по- утренн ему свежий ветерок.
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Ответ(ы):
Гость:
1) подлеж обстоят обстоят сказ дополнение, , обстоят дополнение, обстоят сказ дополнение опред подлеж 2) опред дополнение сказ обстоят опред подлеж
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