Произвести синтаксический разбор предложений: 1)Ряска почти сплошь накрыла заводи, и , рассекая её, медленно двигались по ней дикие утки. 2) Влажной дымкой трепетал по- утренн ему свежий ветерок.

Разное

Произвести синтаксический разбор предложений: 1)Ряска почти сплошь накрыла заводи, и , рассекая её, медленно двигались по ней дикие утки. 2) Влажной дымкой трепетал по- утренн ему свежий ветерок.

Автор: Гость