Проказы старухи-зимы. ( К. Ушинский) 1. до кого добиралась старуха зима, кого донимала? 2. как животные и люди встречали зиму и морозы?

Гость: Гость:

1.Старуха-зима добиралась, донималась до птиц, зверей, рыб и людей. 2. У них было все хорошо: животные не боялись зиму, т.к. приготовили большой запас пищи и мех у них был очень теплый, люди пекли, ели блины, ходили за дровами, торговали с другими людьми, дети же играли, катались, лепили снеговиков.