Проказы старухи-зимы. ( К. Ушинский) 1. до кого добиралась старуха зима, кого донимала? 2. как животные и люди встречали зиму и морозы?
Литература
Проказы старухи-зимы. ( К. Ушинский) 1. до кого добиралась старуха зима, кого донимала? 2. как животные и люди встречали зиму и морозы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Старуха-зима добиралась, донималась до птиц, зверей, рыб и людей. 2. У них было все хорошо: животные не боялись зиму, т.к. приготовили большой запас пищи и мех у них был очень теплый, люди пекли, ели блины, ходили за дровами, торговали с другими людьми, дети же играли, катались, лепили снеговиков.
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