Прокоминтируйте выражение мама любит с нежностью а папа с умом

Я согласен с этим выражением. Могу привести пару примеров, чтобы это доказать. 1 пример. Ребенок пришел домой, сказал, что получил плохую оценку. Мать утешит, приласкает, успокоит со словами: "Ничего страшного, исправишь", накормит, напоит и т.д.. А отец понимает, что если ребенок так и будет после школы играть в какую-нибудь компьютерную игру или гулять с друзьями до позднего вечера, он никогда не подтянет свои оценки. Поэтому он запрещает ребенку это делать. 2 пример. Взрослый сын, но еще учится в ВУЗе. Мать жалеет, мол переживает ребенок, стрессы, экзамены, заболел и пр. А отец говорит: "Иди работать, а то так и будешь на расслабоне жить. Надо уже привыкать ко взрослой жизни, к пахоте". Ну и можно привести еще оооочень много примеров.