Промышленная и финансовая экономика Александра 3 привела к успешному развитию России 2 аргумента в подтверждении и 2 в опровержении

Плюсы: 1. Рекордный рост выпуска чугуна и стали, добычи нефти и угля в период с середины 1880-х гг. по конец 1890-х гг. 2. Активное строительство промышленных предприятий в 1890-х гг. 3. Активное строительство железных дорог. Минусы: 1. Отставание российской промышленности от западной по технической оснащенности. 2. Продолжается разорение крестьянства и нижних социальных слоев, в том числе из-за реформ налогообложения.