Пронумеруйте в порядке их появления: мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал.

Биология
Пронумеруйте в порядке их появления: мамонт, трилобит, брахиозавр, динихтис, стегоцефал.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Трилобит ,Брахиозавр, Динихтис,Стегоцефал и Мамонт
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