Пронумеруй в правильном последовательности события Новейшего времени 1 Холодная война и войны за независимость в странах Востока 2 Возникновение ООН 3 Вторая мировая война 4Революция 5Первая мировая война 6 Налажено сотрудничество между США и Россией

1.первая мировая война-1914 г. 2.Революция -1917 г. 3.вторая мировая -1941 г. 4.Возникновение ООН -1942 г 5.Холодная война и войны за независимость в странах Востока - 1945 г. 6. Налажено сотрудничество между США и Россией