Прошу Момогите очень срочно!

Математика
Прошу Момогите очень срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2+3         2) 2+4            3)6+2     3+2            4+2                2+6
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