Прошу нужно сегодня. Сочинение На тему "Дина и Жилин" по произведению Кавказский п??енник Писатель Толстой . пЛАН: 1. Своё мнение. 2.Дружба между татарки и русским 3.Почему подружились (он человек) 4. Их дружба и верность...

Литература
Прошу нужно сегодня. Сочинение На тему "Дина и Жилин" по произведению Кавказский п??енник Писатель Толстой . пЛАН: 1. Своё мнение. 2.Дружба между татарки и русским 3.Почему подружились (он человек) 4. Их дружба и верность 5 Вывод (я ПОНЯЛ ВРАЖДА ...)
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