Прошу нужно сегодня. Сочинение На тему "Дина и Жилин" по произведению Кавказский п??енник Писатель Толстой . пЛАН: 1. Своё мнение. 2.Дружба между татарки и русским 3.Почему подружились (он человек) 4. Их дружба и верность...

Литература

Прошу нужно сегодня. Сочинение На тему "Дина и Жилин" по произведению Кавказский п??енник Писатель Толстой . пЛАН: 1. Своё мнение. 2.Дружба между татарки и русским 3.Почему подружились (он человек) 4. Их дружба и верность 5 Вывод (я ПОНЯЛ ВРАЖДА ...)

Автор: Гость