ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Найдите и подчеркните слова с чередующейся безударной гласной в корне. В этом лесу всегда стоял шум, потому что этого дремучего бора не касались ещё пила и топор лесоруба. Высокие столетние сосны с могуч...

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ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Найдите и подчеркните слова с чередующейся безударной гласной в корне. В этом лесу всегда стоял шум, потому что этого дремучего бора не касались ещё пила и топор лесоруба. Высокие столетние сосны с могучими стволами стояли хмурое ратью, плотно сомкнувшись вверху зелёными вершинами. В сырых уголках бора росли высокие зелёные травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками.

Автор: Гость