Прошу помочь мне написать сочинение по рассказу "Васюткино озеро"Тема такова, "Как Васютка заблудился в тайге" План нам дали таков: 1. Вступление (Кто такой Васютка?) 2. Основная часть. а) Зачем мальчик отправился в тайгу. (Таков старинный порядок: Отправился в лес - бери еду, бери спички) б) Почему заблудился (А где же затиси?) в) Что помогло Васютке выжить в тайге (Тайга - наша кормилица, хлипких не любит) 3.Заключение Как повлияло на Васютку приключение в тайге? Какие выводы сделал Васютка для себя?

ые ему когда-то давали взрослые. Каждый, кто хоть немного знаком с суровыми законами тайги, знает, какая опасность грозила мальчику. Конечно, ему было очень страшно одному в тайге. Однако главный герой рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро» совсем не похож на тех людей, которые, попав в трудную ситуацию, падают духом и трусливо ждут собственной смерти, сильно испугавшись вначале, Васютка сумел взять себя в руки, спокойно обдумать свое положение и принять верное решение. Вдумчиво, не суетясь шел Васютка к своему спасению, и удача от него не отвернулась.