Прошу помогите объяснить подробно словами доказательство задачи. Задача: В прям??угольной трапеции боковые стороны равны 7 см и 25 см, а меньшее основание равно 2 см. Найдите площадь трапеции.Заранее спасибо! Прошу помогите!!!

Геометрия

Прошу помогите объяснить подробно словами доказательство задачи. Задача: В прям??угольной трапеции боковые стороны равны 7 см и 25 см, а меньшее основание равно 2 см. Найдите площадь трапеции.Заранее спасибо! Прошу помогите!!!

Автор: Гость