Прошу помогите объяснить подробно словами доказательство задачи. Задача: В прям??угольной трапеции боковые стороны равны 7 см и 25 см, а меньшее основание равно 2 см. Найдите площадь трапеции.Заранее спасибо! Прошу помогите!!!
Геометрия
Прошу помогите объяснить подробно словами доказательство задачи. Задача: В прям??угольной трапеции боковые стороны равны 7 см и 25 см, а меньшее основание равно 2 см. Найдите площадь трапеции.Заранее спасибо! Прошу помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть трапеция AВCD (BC - меньшее осн, AD - Большее основание) S=0,5*(AD+BC)*hh=CD, т.к. CD перпендикулярно ADпроведем перпендикуляр из точки B (например, BH=CD=7 см)рассмотрим прямоугольный треугольник ABHИз теореме Пифагора: AH2=AB2-BH2=625-49=576AH=24AD=AH+HD=AH+BC=24+2=26S=0,5*(26+2)*7=98 см2
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