ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ И ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ. РАДИУС ВВОДИТСЯ С КЛАВИАТУРЫ.
Информатика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ И ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ. РАДИУС ВВОДИТСЯ С КЛАВИАТУРЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program Circle; var r,s,l:real; begin write('Введите радиус '); read(r); s:=Pi*sqr(r); l:=Pi*r*2; writeln('Площадь окружности = ',s,', а длина = ',l); end.
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