ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ И ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ. РАДИУС ВВОДИТСЯ С КЛАВИАТУРЫ.

Информатика

ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИСАТЬ ПРОГРАММУ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ И ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ. РАДИУС ВВОДИТСЯ С КЛАВИАТУРЫ.

Автор: Гость