Прошу помогите решить задачу очень срочно надо!!! Мотогонщик преодолел первый уч??сток трассы за 54с,второй за 46с,а третий на n,с быстрее,чем второй.Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков?Найдит...
Математика
Прошу помогите решить задачу очень срочно надо!!! Мотогонщик преодолел первый уч??сток трассы за 54с,второй за 46с,а третий на n,с быстрее,чем второй.Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков?Найдите значение полученного выражения,если n =9;17;22. Прошу помогите очень очень очень срочно надо очень!!!!!!!!!! Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+46+46-n =146-n. При n=9 146-9=137. При n=17 146-17=129. При n=22 146-22=124
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