Прошу помогите решите уравнение 2x^2+3x=0, и если не трудно то еще вот это Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))

Математика
Прошу помогите решите уравнение 2x^2+3x=0, и если не трудно то еще вот это Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2x^2 = -3x x^2 = -1,5 Решений нет, т. к. число во второй степени не может быть отрицательным. 2)5b/c
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