Прошу помогите решите уравнение 2x^2+3x=0, и если не трудно то еще вот это Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))

Математика

Прошу помогите решите уравнение 2x^2+3x=0, и если не трудно то еще вот это Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))

Автор: Гость