Прошу, помогите с геометрией!( что можете) 1) вершины прямоугольного треугольника с катетами 6 см и 8 см лежат на сфере. Найти площадь сферы, если расстояние от её центра до плоскости треугольника = 12 см 2)сфера с центром в ...
Геометрия
Прошу, помогите с геометрией!( что можете) 1) вершины прямоугольного треугольника с катетами 6 см и 8 см лежат на сфере. Найти площадь сферы, если расстояние от её центра до плоскости треугольника = 12 см 2)сфера с центром в точке А (-2;-3;4) касается плоскости oxz . составьте уравнение сферы. 3) сфера задаётся уравнением х^2-2x+y^2+z^2+4z=14 а) найти координаты центра и радиус сферы б) найти значение m точки А (1;m;-2) и В(m; корень из 5; -2)принадлежат данной сфере
Ответ(ы):
Гость:
3-а) (x)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9 Центр (0,1,2), Радиус 3.
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