ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Составьте словосочетание с данными словами так, чтобы они были употреблены в прямом и переносном значении. Железный, румяный, глухой, кудрявый, спящий, сл адкий, колючий, золотой, чёрный, бархатный, с...

Разное
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Составьте словосочетание с данными словами так, чтобы они были употреблены в прямом и переносном значении. Железный, румяный, глухой, кудрявый, спящий, сл адкий, колючий, золотой, чёрный, бархатный, стальной, лёгкий, холодный, мягкий, хмурый, седой.
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Гость:
Только я предложения вместо словосочетаний написала
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