ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Составьте словосочетание с данными словами так, чтобы они были употреблены в прямом и переносном значении. Железный, румяный, глухой, кудрявый, спящий, сл адкий, колючий, золотой, чёрный, бархатный, с...

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ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Составьте словосочетание с данными словами так, чтобы они были употреблены в прямом и переносном значении. Железный, румяный, глухой, кудрявый, спящий, сл адкий, колючий, золотой, чёрный, бархатный, стальной, лёгкий, холодный, мягкий, хмурый, седой.

Автор: Гость