ПРОШУ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Периметр равностороннего треугольника равен 30 Найдите его площадь деленную на корень из 3.
ПРОШУ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Периметр равностороннего треугольника равен 30 Найдите его площадь деленную на корень из 3.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В равностороннем треугольнике все стороны равны. Из этого следует 30/3 = 10 Известно что длинна каждой стороны равна 10. Теперь опускаем высоту(АH) из вершины А. Находим ее значение по теореме любимого Пифогора AH^2=AC^2 - CH^2. Так как треугольник равносторонний то CH=5 Считаем: AH^2=100-25 AH=корень из 75 Теперь находим площадь треугольника S=0,5 х BC х AH S=5 корней из 75