ПРОШУ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Периметр равностороннего треугольника равен 30 Найдите его площадь деленную на корень из 3.

В равностороннем треугольнике все стороны равны. Из этого следует 30/3 = 10 Известно что длинна каждой стороны равна 10. Теперь опускаем высоту(АH) из вершины А. Находим ее значение по теореме любимого Пифогора AH^2=AC^2 - CH^2. Так как треугольник равносторонний то CH=5 Считаем: AH^2=100-25 AH=корень из 75 Теперь находим площадь треугольника S=0,5 х BC х AH S=5 корней из 75