Прошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадокпрошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадок 72 апельсина и 84 банана. какое на ибольшее количество одинаковых подарков м...
Прошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадокпрошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадок 72 апельсина и 84 банана. какое на ибольшее количество одинаковых подарков можно из них составить если необходимо использовать все продукты? сколько в отдельности шоколадок апельсинов и бананов будет в каждом подарке?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)96+72+84=252 (п) 2) 72:3=24 (п) Ответ:24подарка