Прошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадокпрошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадок 72 апельсина и 84 банана. какое на ибольшее количество одинаковых подарков м...

Прошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадокпрошу помогите! задача: для новогодних подарков приобрели 96 шоколадок 72 апельсина и 84 банана. какое на ибольшее количество одинаковых подарков можно из них составить если необходимо использовать все продукты? сколько в отдельности шоколадок апельсинов и бананов будет в каждом подарке?