Прошу, пожалуйста помогите, мне очень нужно это понять!!! Я не понимаю, откуда в это?? ответе взялось вычитание?Объясните.Мне это абсолютно не понятно, я с таким еще не сталкивался.

Математика

Прошу, пожалуйста помогите, мне очень нужно это понять!!! Я не понимаю, откуда в это?? ответе взялось вычитание?Объясните.Мне это абсолютно не понятно, я с таким еще не сталкивался.

Автор: Гость