Прошу, пожалуйста помогите, мне очень нужно это понять!!! Я не понимаю, откуда в это?? ответе взялось вычитание?Объясните.Мне это абсолютно не понятно, я с таким еще не сталкивался.
Математика
Прошу, пожалуйста помогите, мне очень нужно это понять!!! Я не понимаю, откуда в это?? ответе взялось вычитание?Объясните.Мне это абсолютно не понятно, я с таким еще не сталкивался.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом решение чтобы упростить разбили на множители.Второе вычитается от первого.Второе от третьего.И так далее.Они облегчели пример.Если вы решите другим способом то все равно получится такой же ответ но этот способ проще
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