Прошу пожалуйста в четырехугольнике MNPK угол NPM=углу PMKи угол KPM=углуNMP. Докажите ,чт?? MNPK параллелограмм.!!!!
Геометрия
Прошу пожалуйста в четырехугольнике MNPK угол NPM=углу PMKи угол KPM=углуNMP. Докажите ,чт?? MNPK параллелограмм.!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Треугольник MNP = треугольнику PMK, т.к. угол NPM=углу PMK, угол KPM=углу NMP, MP- общая сторона. Следовательно NM= PK, NP= MK. NM параллельно MK. Следовательно MNPK- параллелограмм, т. к. противоположные стороны равны и параллельны.
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